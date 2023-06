MegaFeira segue até domingo no Expoara em Arapongas

Queima de Estoque de Arapongas é realizada no Expoara

O Pavilhão de Exposições Expoara, de Arapongas recebe até domingo (11), às 20 horas, a 23ª MegaFeira 2023. São mais de 120 lojas liquidando milhares de produtos. Os descontos chegam a 70%. “Preparamos uma MegaFeira linda, capaz de atender todos os gostos do consumidor”, diz Anderson Molina, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), entidade que organiza o evento.

Junto com as liquidações, a Queima de Estoque oferece ao público vastas opções de conhecimento e lazer. Como, por exemplo, os workshops de Maquiagem, Casa e Decoração e Moda e Estilo. O evento começou na última quarta-feira (7).



“Nosso objetivo é ajudar o visitante fazer as melhores escolhas, com a decisão mais adequada para o seu estilo, seu bolso. Assim, vai se sentir extremamente feliz com o investimento”, explica Molina.

Para comandar os workshops, a Acia formou um cast de especialistas. Neste, sábado (10/06), Érica Banheti apresenta as Tendências de Moda para o Nosso Inverno. Isso às 15h. Pouco depois, às 17h, a Carol Molina ensina infalíveis técnicas de maquiagem para o Olho. De tardezinha, às 18h, Vanessa Júnior mostram Como Integrar e Harmonizar Ambientes Pequenos.

Esses workshops terão duração aproximada de 40 minutos. No final deles, haverá sorteio de prêmios para os participantes.

SERVIÇO

23ª MEGAFEIRA QUEIMA DE ESTOQUE DE ARAPONGAS

Entrada franca



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Sábado (10): 10h às 22h

Domingo (11): 10h às 20h.

