MegaFeira queima de Estoque está de volta em Arapongas

Depois de ficar dois anos suspensa por causa da pandemia do coronavírus, a maior feira de varejo do Paraná está de volta. Acontece de 15 a 19 de junho, no Pavilhão de Exposições Expoara, a 22º MegaFeira Queima de Estoque de Arapongas. A procura pelos estandes da Mega Feira tem sido surpreendente. O evento foi apresentado aos lojistas há cerca de 10 dias.

Dos 145 espaços destinados ao varejo, 89 já foram reservados (os 14 lugares para a área gastronômica também já estão praticamente fechados).Neste ano, a MegaFeira traz estandes de 15, 12 e 09 metros quadrados. E assim ela tem uma opção perfeita para cada empresa.

História de respeito

Considerada pelos próprios lojistas como a maior feira de varejo do Paraná, a Queima de Estoque organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) completa 22 edições.

Desde que nasceu, em 1999, lá no Ginásio Municipal de Esportes Luiz Augusto Zin, a MegaFeira só não aconteceu em 2020 e 2021 – por causa da pandemia do coronavírus.

Por isso, o evento retorna agora em 2022 cheio de expectativas. Os organizadores esperam receber no Expoara, de 15 a 19 de junho, mais de 40 mil visitantes. Já o volume de vendas diretas deve passar de R$ 7 milhões.

Mais detalhes sobre como expor seus produtos na MegaFeira, você consegue pelo telefone (43) 3055 3377 ou pelo e-mail acia@acia.org.br.