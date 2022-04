Da Redação

MegaFeira Queima de Estoque acontece em junho em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas divulgou, nesta terça-feira (12), que a MegaFeira retorna neste ano de 2022, após suspensão nos últimos dois anos, devido à pandemia do coronavírus.

A grande liquidação do varejo, consolidada como a mais importante feira do Paraná, acontecerá no Pavilhão de Exposições Expoara, na cidade de Arapongas, nos dias 15 até 19 de junho. Os organizadores do evento esperam receber mais de 40 mil consumidores e gerar aproximadamente R$ 7 milhões em vendas diretas.

Lançada há menos de 20 dias, a MegaFeira Queima de Estoque 2022 já tem reservados 101 dos 145 estandes destinados ao varejo. Ou seja, restam disponíveis para a locação pouco mais de 40 espaços. Nesta edição, os estantes são sob medida para todos os perfis de negócios, contando com áreas de 9,12 e 15 m². Na Praça de Alimentação, por sua vez, os boxes possuem 20m², sendo que todos já estão reservados.

A MegaFeira de Arapongas reúne empresas de vários setores, como calçados, confecções, cama, mesa e banho, moda íntima, acessórios e bijuterias, móveis, etc. Para maiores informações, entrar em contato com a ACIA de Arapongas, enviando um e-mail para acia@acia.org.br ou ligue para (43) 3055 3377.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.