MegaFeira de Arapongas começa nesta quarta-feira (15); saiba mais

Da Redação

Serão mais de 120 lojistas distribuídos em 170 estandes e os descontos passam de 70% em diversos setores

Nesta quarta-feira (15), o Pavilhão de Exposições Expoara, em Arapongas, volta a ser palco da maior queima de estoque do Paraná. Depois de dois anos suspensa, por causa do coronavírus, a MegaFeira de Arapongas retorna com grande organização. Serão mais de 120 lojistas distribuídos em 170 estandes e os descontos passam de 70% em diversos setores.

A grande feira de varejo do Paraná começa às 17h desta quarta-feira (15) e, até domingo (19), o Expoara deve receber mais de 40 mil consumidores de toda a região, gerando cerca de R$ 7 milhões em vendas diretas. “Sem a cobrança de pedágio, acreditamos que muito mais consumidores das cidades vizinhas virão aproveitar as ofertas espetaculares da MegaFeira 2022”, diz Anderson Molina, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), entidade que promove o evento.

A Queima de Estoque 2022 disponibiliza ao consumidor lojas de móveis, eletrodomésticos, confecções, calçados, bijuterias, acessórios, produtos fitness, cosméticos, etc. Nesta 22ª edição, a MegaFeira agrega, ainda, novos setores como piscinas, painéis de energia solar, veículos elétricos, bicicletas e imóveis.

Os ambientes para descanso ficaram ainda mais amplos e há confortáveis bancos, com tomadas para carregar celular, distribuídos por diversos locais. Para maior comodidade do visitante, a MegaFeira empresta carrinhos de bebê e cadeiras de roda. “Nossa MegaFeira está ainda mais diversificada, confortável, agradável, bonita”, afirma Anderson Molina.

O evento, que contará também com shows musicais na área da praça de alimentação, possui a entrada gratuita e o estacionamento oficial, com seguro, tem valor único de R$ 10 para os visitantes. Os moradores de Arapongas, ainda, podem aproveitar de transporte gratuito, com vans passando por vários bairros da cidade duas vezes ao dia. Confira os horários abaixo.

A MegaFeira começa nesta quarta-feira (15) às 17h. Na quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, evento funciona das 10h às 22h. Sexta-feira (17), o evento estará acontecendo das 14h às 22h. No sábado (18), das 10h às 22h. E, no último dia, domingo (19), a MegaFeira abre às 10h e termina às 20h.



Realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), a MegaFeira 2022 tem patrocínio de Sicoob Horizonte, Associação Comercial do Paraná (ACP) e Fomento Paraná e apoio da Prefeitura de Arapongas, Sanepar e Governo do Paraná.







TRANSPORTE GRATUITO PARA A MEGAFEIRA - ARAPONGAS

TRAJETO – LINHA 1

1º ponto - Igreja do Conjunto Padre Bernardo (Rua Canário Pardo)

2º ponto - Igreja da Vila Aparecida (Rua Colhereiro)

3º ponto - Igreja Santo Antônio (Rua Batuquira)

4º ponto - Posto 18 Horas do Conjunto Flamingos (Rua Iratauá)

TRAJETO - LINHA 02

1º ponto - Praça do Conjunto Tropical (Rua Japuíra)

2º ponto - Farmácia Farma & Farmácia (Avenida Gaturamo)

3º ponto - Igreja Matriz (Rua Drongo)

4º ponto - Igreja do Jardim Bandeirantes (Rua Jurutau)

SAÍDA EM DIREÇÃO AO EXPOARA:

13h30: dias 16, 17, 18 e 19

17h30: dias 16, 17 e 18

18h30: dias 15 e 19

RETORNO DO EXPOARA

16h: dia 19

17h30: dias 16, 17 e 18

20h30: dia 19

22h30: dias 16, 17 e 18





Fonte: Informações da ACIA e Prefeitura de Arapongas.