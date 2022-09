Máxima não ultrapassa dos 21ºC nesta sexta-feira em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Há uma precipitação acumulada de 4.6 mm para o município

A sexta-feira (30) segue com tempo instável no Paraná, com chuvas ocasionais em boa parte das regiões paranaenses. O risco de tempestades é baixo, mas precipitações com alguns raios ainda são previstos.

continua após publicidade .

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), algumas cidades do norte do Estado podem registrar chuva nesta sexta e Arapongas é uma delas. A quinta-feira (29) foi ensolarada na Cidade dos Pássaros, mas o tempo volta a ficar instável no município nesta sexta.

O instituto meteorológico informa que há 96% de possibilidade de ocorrência de chuva em Arapongas e uma precipitação acumulada de 4.6 mm. Inclusive, ao decorrer do dia, o sol pode surgir entre nuvens.

continua após publicidade .

Já em relação às temperaturas, elas devem se manter amenas no Paraná, em função da cobertura de nuvens e das chuvas que ocorrem. Além disso, o vento aumenta a sensação de frio, especialmente entre a região central e leste .

Arapongas teve um amanhecer gelado, com mínima de 13ºC. Durante a tarde, as temperaturas se elevam um pouco e podem chegar à casa dos 21ºC.

Siga o TNOnline no Google News