Máxima chega aos 28ºC neste sábado (24), em Arapongas

Arapongas fica com o tempo firme neste sábado (24)

O tempo continua estável sobre grande parte do interior paranaense neste sábado, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), algumas pancadas de chuva podem ocorrer, de forma rápida e localizada, durante a tarde entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro. Ainda conforme a previsão, no leste do Estado, a expectativa continua sendo de muitas nuvens, com possibilidade de garoa/chuvisco de forma ocasional.

Além da possibilidade de chuva, as cidades da Região Metropolitana de Curitiba e do litoral seguem com temperaturas amenas. Para Paranaguá, por exemplo, as temperaturas devem variar entre 20ºC e 24ºC; em Curitiba, a mínima prevista é de 14ºC, enquanto a máxima é de 21ºC.

Os municípios do norte e noroeste do Paraná seguem na contramão, já que devem registrar valores superiores aos previstos para o litoral. Em Arapongas, o amanhecer será de temperaturas amenas, com mínima de 16ºC.

No entanto, conforme a previsão do Simepar, o sábado será de tempo firme e ensolarado na Cidade dos Pássaros, e esse fator faz com que as temperaturas se elevem de forma rápida. No período da tarde, os termômetros devem obter a máxima de 28ºC.

