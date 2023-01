Máxima chega aos 28ºC nesta terça-feira (24) em Arapongas

Da Redação

A mínima prevista para o município é de 19ºC

Nesta terça-feira (24), algumas chuvas ainda podem ocorrer, mas a instabilidade tende a perder força no decorrer do dia nas regiões paranaenses. Além disso, a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que, devido à presença do sol em praticamente todas as regiões do Estado, há uma sensação de tempo abafado.

Ainda segundo o instituto meteorológico, apenas a Serra do Mar registra um pouco mais de nuvens.

Já o norte do Paraná, onde Arapongas fica localizada, contará com a presença do sol ao longo desta terça. A Cidade dos Pássaros, por exemplo, deve amanhecer ensolarada e se manter desta forma ao decorrer do dia. Sendo assim, não há previsão de chuva para o município.

A previsão do Simepar aponta que a cidade registrará temperaturas elevadas. A mínima prevista é de 19ºC, enquanto a máxima é de 28ºC.

