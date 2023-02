Máxima chega aos 28ºC nesta quarta-feira (08) em Arapongas

Da Redação

Segundo o Simepar, ao amanhecer, a mínima registrada foi de 18ºC

Poucos são os eventos de chuva previstos sobre o Paraná nesta quarta-feira (08). Entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, a nebulosidade deve seguir mais presente, por conta da circulação dos ventos oceânicos, com condições para algumas chuvas fracas e ocasionais. Entre os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, chuvas rápidas e localizadas também são esperadas, principalmente no período da tarde, associadas ao tempo mais abafado. Nas demais regiões paranaenses, o sol deve predominar, com baixa expectativa para ocorrência de chuvas.

Em Arapongas, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não deve chover nesta quarta-feira. A previsão mostra que o sol aparece logo nas primeiras horas da manhã e deve predominar ao longo do dia.

No entanto, devido às altas temperaturas, principalmente à tarde, é possível que algumas pancadas rápidas e isoladas ocorram.

O dia segue abafado na Cidade dos Pássaros, com valores que variam entre 18ºC e 28ºC.

