Máxima chega aos 26ºC nesta terça-feira em Arapongas

A semana começou instável na Cidade dos Pássaros

A frente fria que atuava sobre o Paraná começa a avançar para o Sudeste do Brasil pelo oceano nesta terça-feira (09), porém, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), algumas chuvas isoladas ainda podem ocorrer entre os municípios situados no norte e leste paranaense.

De modo geral, os eventos previstos devem ser de fraca intensidade em sua grande maioria. Portanto, não há expectativa para temporais.

Em Arapongas, norte do estado, o dia será de sol com muitas nuvens. O Simepar aponta ainda que o município deve ficar apenas nublado, sem registrar chuva.

Já a Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, indica que, em alguns períodos do dia, o céu deve ficar predominantemente nublado e isso faz com que chova a qualquer hora na Cidade dos Pássaros. Há 80% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 5 milímetros.

Por conta da instabilidade, faz um pouco mais de frio ao amanhecer no sudoeste e sul do Paraná. As temperaturas também sofrem uma pequena queda no norte do estado.

Em Arapongas, por exemplo, os termômetros devem registrar mínima de 18ºC e máxima de 26ºC, valores inferiores ao que foi observado nos dias anteriores.

