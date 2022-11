Máxima chega à casa dos 29ºC nesta sexta-feira em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O tempo segue firme na Cidade dos Pássaros

O tempo continua estável e com poucas nuvens no Paraná nesta sexta-feira (18), de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Apenas a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral devem registrar nebulosidade neste dia, devido à circulação dos ventos oceânicos , no entanto, não há expectativa de chuvas.

continua após publicidade .

Já no norte do Estado, o tempo segue firme. Arapongas, por exemplo, amanheceu ensolarada e deve se manter assim ao longo desta sexta-feira.

Por conta da presença do sol, as temperaturas continuam elevadas sobre o Paraná. Na Cidade dos Pássaros, os termômetros registraram a mínima de 13ºC ao amanhecer. No período da tarde, os valores se ampliam e, devido a isso, a máxima esperada é de 29ºC.

continua após publicidade .

O tempo seco e as altas temperaturas geram um alerta para a umidade relativa, que apresenta baixos índices, principalmente no interior do Estado. Em Arapongas, a umidade relativa fica entre 25% e 62%.

Siga o TNOnline no Google News