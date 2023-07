Maus-tratos: tutor é notificado após denúncias em Arapongas

Após denúncia, repassada pela Secretaria de Meio Ambiente, agentes do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas (GM) foram até o endereço, mas como não havia pessoas no imóvel no momento da fiscalização, foi expedida notificação, solicitando comparecimento do morador responsável junto ao órgão ambiental municipal para esclarecimentos.