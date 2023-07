Mauro Leonel de Oliveira, do Grupo Simbal, morre aos 61 anos

Siga o TNOnline no Google News

Morreu na madrugada deste domingo (16), em Arapongas, norte do Paraná, o sócio-diretor da Darom Móveis, do Grupo Simbal, o empresário Mauro Leonel de Oliveira, aos 61 anos.

Mauro foi velado na Capela do Prever e sepultado na tarde deste domingo, no Cemitério Municipal. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e acabou sofrendo um infarto. O empresário deixa a esposa Adriane Romera, os dois filhos, Lucas e Luana, e netos.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Mauro. "É com pesar comunico o falecimento de um grande amigo, parceiro de futebol e um bom patrão, Mauro Leonel de Oliveira. Maurão, descanse em paz!", diz uma das postagens.

