Massa de ar seco mantém tempo estável em Arapongas neste sábado

Arapongas fica com o tempo firme

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepr) informa que as estabilidade predomina neste sábado (23) em todas as regiões paranaenses, ou seja, não haverá ocorrência de chuvas.

Ainda conforme o instituto meteorológico, pode haver formação de nevoeiro entre áreas do sul e dos Campos Gerais durante o amanhecer. Já no litoral paranaense pode ser registrado uma variação de nebulosidade.

O norte do Paraná, por sua vez, segue sob influencia de uma massa de ar seco, que favorece o predomínio do sol e a elevação das temperaturas. Esses fatores podem ser observados em Arapongas, por exemplo.

Na Cidade dos Pássaros, a umidade relativa do ar fica mais baixa, e as temperaturas seguem com tendência de elevação. Os valores previstos para o município são de 16ºC e 27ºC.

Região

O tempo fica firme em Londrina, norte do Paraná. Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 14ºC, e a máxima de 27ºC.

O sol também predomina em Rolândia. O sábado será um pouco mais quente na cidade, com mínima de 16ºC, e máxima de 27ºC.

