Da Redação

Marido que espancou esposa é preso em Arapongas

A Polícia Civil de Arapongas informou que o homem que espancou a esposa foi preso. A mulher ficou bastante machucada e precisou ser socorrida pelo Samu.

continua após publicidade .

Segundo informações repassadas pela Delegacia da Mulher a vítima foi violentamente agredida pelo marido no dia 02/08. A agressão aconteceu na casa do casal. Ela foi espancada com chutes, socos e o homem ainda tentou enforcá-la.

A mulher contou que o marido é usuário de drogas, que no dia da agressão, ele usou entorpecentes. O homem também ameaçou a vítima, falando que iria comprar uma arma de fogo e matar a esposa.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com a polícia, no dia da violência, o marido fugiu antes da chegada da PM. A vítima, após as agressões foi ouvida na Delegacia da Mulher e solicitou uma medida protetiva, após investigação, foi decretada a prisão preventiva do marido por tentativa de feminicídio.

Investigadores com apoio da Guarda Municipal prenderam o homem, que estava na casa da mãe dele.