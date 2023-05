Marido é preso após quebrar nariz da esposa, em Arapongas

Da Redação

O crime aconteceu neste domingo (30)

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, norte do Paraná, atendeu um grave caso de violência doméstica. Um homem foi preso após dar uma cabeçada e quebrar o nariz da esposa. Ela precisou se trancar no banheiro, com o filho de 3 anos, para fugir das agressões.

A PM foi até o Jardim Primavera, após várias ligações no 190 relatando uma briga de casal. Quando a equipe chegou, a mulher contou que ela e o marido tiveram uma briga, o homem, bastante alterado, xingou a esposa, depois, deu uma cabeçada em sou rosto, quebrando o osso do nariz, causando uma hemorragia.

A mãe e a irmã da vítima foram até o local, pois o menino, filho do casal, ficou desesperado, chorando muito. O homem tentou dar cabeçadas novamente na vítima, que foi amparada pelos parentes.

O homem ameaçou a mulher, falando que iria matá-la se chamasse a polícia. Conforme a PM, o homem estava na casa, mas foi preciso o uso de força para prendê-lo.

Ainda segundo a vítima, entre 2008 a 2009, ela foi violentamente agredida pelo marido, com socos na cabaça. Devido aos ferimentos, precisou ficar afastada do trabalho por 15 dias. Ela conquistou uma medida protetiva contra o homem, porém, reatou o relacionamento.

A PM orientou a mulher, que foi levada para receber atendimento médico.

