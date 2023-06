Marido é preso após agredir mulher e ameaçar colocar fogo em casa

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no Norte do Paraná, foi acionada depois que um homem chegou em casa bêbado, agrediu a esposa e ainda ameaçou colocar fogo na residência. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (29), no Jardim San Rafael.

De acordo com relato da mulher, o esposo chegou embriagado da rua e estava ameaçando colocar fogo na casa, além de querer agredi-la. Com medo, a vítima se trancou dentro de um dos quartos da casa e chamou a PM de Arapongas.

A equipe policial chegou no local por volta das 16h45 e tentou conversar com o homem. No entanto, conforme o boletim de ocorrência, ele estava totalmente bêbado e sem condições de conversa.

Os policiais falaram com a mulher, que informou que essa não seria a primeira vez que isso acontecia. Na quarta-feira (28), o marido teria a agredido, apertado seu braço ao ponto de deixar marcas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor das agressões e ele foi encaminhado para 22ª SDP, para os procedimentos cabíveis, A vítima foi conduzida até a UPA 24 horas para atendimento médico.

