Marido com ciúmes espanca esposa e destrói residência em Arapongas

Um marido enciumado espancou a própria esposa e destruiu a residência deles na madrugada desta segunda-feira (14), em Arapongas, no Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 1h27.

O crime aconteceu em uma casa localizada no bairro Jardim Brasil. Segundo relato da mulher, tudo começou quando ela estava com o companheiro em uma festa, ele teria ficado com ciúmes dela e foi embora do local, deixando ela sozinha.

A vítima contou aos militares que voltou para sua casa e, na sequência, seu esposo chegou alterado e a agrediu fisicamente. A mulher levou diversos socos no rosto e chutes nas costelas. O homem também destruiu a residência do casal.

Ele quebrou o portão da frente do imóvel, a vidraça de entrada, móveis da cozinha, o micro-ondas, a geladeira e também as portas de um guarda-roupas. Quando a PM chegou no local, o homem havia fugido.

A vítima foi orientada a pedir uma pedida protetiva contra o marido e ficar na casa de uma amiga, que havia ajudado ela no momento do ocorrido. Os policiais também a orientaram realizar o exame de corpo de delito no IML.

