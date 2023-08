Marido coloca fogo em carro e ameaça esposa com barra de ferro

Um morador de Arapongas, no norte do Paraná, colocou fogo em um carro e ameaçou a própria esposa com uma barra de ferro na noite desta terça-feira (22). A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 20h15, na Rua Gaturamo Verde.

De acordo com relato da vítima, o esposo estava alterado após ter consumido bebidas alcoólicas e começou ameaçá-la e a agredir verbalmente. O homem também teria afirmado que iria colocar fogo na residência do casal com a mulher dentro.

Com medo, a mulher chamou a mãe, que foi buscá-la. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito se alterou e ateou fogo no veículo do casal, porém as chamas não se alastraram. Logo na sequência, ele pegou uma barra de ferro e continuou a ameaçar a esposa.

A vítima conseguiu fugir para a rua e pedir ajuda. O esposo fugiu, mas foi localizado pela equipe policial. A mulher precisou ser levada ao Pronto Atendimento para avaliação médica e, na sequência, o casal foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial.

