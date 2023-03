Marido bêbado agride esposa por causa de fatura de cartão em Arapongas

Da Redação

O agressor foi preso

Um homem foi preso na noite deste domingo (26), no Conjunto Palmares, em Arapongas, por violência doméstica contra sua esposa. A Polícia Militar (PM) foi acionada pela vítima que informou ter sido agredida com uma garrafa térmica. A fatura do cartão de crédito seria a motivação das agressões.

Conforme a mulher, o marido estava consumindo bebida alcoólica desde o meio da tarde e ficou agressivo, iniciando uma discussão por motivos financeiros em relação à fatura do cartão, xingando a mulher e a agredindo fisicamente com uma garrafa térmica, que provocou ferimentos no rosto.

Segundo a vítima, a violência só não foi maior, pois os filhos do casal interviram na agressão. O marido deixou a residência, porém, em seguida retornou com um facão ameaçando o genro.

Novamente familiares conseguiram tirar o facão das mãos do homem que fugiu para o posto de combustível próximo à casa dele. A PM localizou o suspeito e ele foi preso.

O homem disse para a PM, que quando sair da cadeia iria fazer algo pior contra a esposa, que a polícia teria que jogar a chave da cadeia fora, pela gravidade do crime que ele cometeria.

