Marido bate na esposa na frente do filho de 7 anos e é preso

Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Arapongas. No início da madrugada desta sexta-feira, moradores da região do Conjunto Flamingos acionaram a Polícia Militar (PM), após presenciarem uma vizinha e o filho de 7 anos sendo ameaçados. A mulher chegou a ser agredida pelo marido, na frente da criança.

Segundo o relato do boletim de ocorrências, vizinhos relatavam que um homem de bermuda e sem camisa estava na rua, bastante alterado, agredindo e ameaçando a mulher e uma criança. Chegando no local, a equipe policial encontrou a vítima, com o filho de 7 anos, pedindo por socorro.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de abordagem, e foi pedido para que ele abrisse o portão e deixasse a mulher e a criança sair da residência. Após minutos de negociação com a polícia, o homem abriu o portão, porém resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força para algemá-lo.

Em atendimento à vítima, visivelmente abalada psicologicamente, chorando e em pânico, relatou que antes da chegada policial, o marido deu socos nela e tentou esganar para que ela não gritasse por socorro.

Ela relatou ainda que as agressões e ameaças de morte são constantes. Os policiais fizeram as orientações à vítima. O agressor foi encaminhado para a delegacia.

