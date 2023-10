Marido agride esposa e filho de dois anos com socos em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um homem agrediu a esposa e o filho de dois anos com socos e pontapés em Arapongas. A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado, (14), no Jardim San Rafael.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher acionou a guarnição e relatou que sofreu violência doméstica. Ela contou que seu marido saiu de casa para comprar drogas e, quando retornou, agrediu ela e o filho do casal com socos e pontapés. O agressor também ameaçou a mulher de morte e proferiu vários xingamentos de baixo calão contra a esposa.

O homem tentou fugir assim que percebeu a viatura da polícia; no entanto, foi contido pela equipe. O agressor estava alterado e, ao ser colocado dentro do camburão, começou a dar chutes, pontapés e cabeçadas no interior da viatura, danificando o carro.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e, posteriormente, levada até a delegacia para os procedimentos cabíveis.

