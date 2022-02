Márcio Nunes cumpre agenda amanhã em Arapongas

Da Redação

O secretário de Estado Márcio Nunes estará a tarde em Arapongas, nesta sexta-feira

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebe nesta sexta-feira, 18, a visita do secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, que vem ao município para liberação de vários recursos. “Estamos otimistas com a vinda de Nunes para Arapongas. Bons e importantes investimentos serão anunciados, beneficiando diferentes áreas”, diz o prefeito Sérgio Onofre.

A agenda prevê a entrega de documentos para 93 famílias do Assentamento Dorcelina Folador – para a entrega de mapas memoriais descritivos que são parte do processo de regularização fundiária. O mapa diz exatamente qual é o limite da propriedade, com imagens georreferenciadas. Além disso, o secretário deverá anunciar novidades sobre a revitalização do Parque dos Pássaros; com investimento de R$ 2,5 milhões. Serão anunciados também recursos no valor de R$ 25 mil destinados para o início da perfuração de poços – atendendo 20 famílias do KM 12. Devem ser liberados ainda recursos para a Santa Casa e Honpar – Hospital Norte Paranaense.