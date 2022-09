Maquiadora de Arapongas com câncer faz 'vaquinha' para nova cirurgia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bianca Andrade, de Arapongas, luta contra a doença há dois anos

Diagnosticada com câncer cerebral há dois anos, a maquiadora e influenciadora Bianca Andrade, de 24 anos, de Arapongas, norte do Paraná, criou uma 'vaquinha' online para ajudar a pagar uma nova cirurgia. Ela tem GBM grau 4, um tipo raro da doença, e passou por duas operações desde dezembro de 2020.

continua após publicidade .

"Venho pedir de coração para ajudar a compartilhar a minha história e a gente conseguir fazer uma cirurgia para retirar uma lesão de 4 centímetros da minha cabeça para evitar reações como perda do lado esquerdo. Eu quero muito continuar lutando para ver meus filhos crescendo. Me ajudem a conseguir esse valor", pediu na publicação enviada para a rede de amigos.

-LEIA MAIS: Maquiadora de Arapongas com câncer cerebral inspira web; veja

continua após publicidade .

Segundo Bianca, o procedimento custa R$ 30 mil, mas não conta com cobertura de do Sistema Único de Saúde (SUS). "O SUS não cobre e preciso muito fazer essa operação. Todos que conhecem a doença, sabem que temos que correr contra o tempo, pois a doença evolui rapidamente", explica. Quem quiser ajudar Bianca na luta contra o câncer é só acessar a vaquinha online.

DISSEMINANDO INFORMAÇÃO

Apesar de toda dor e desinformação que envolveu o processo, Bianca, que também é mãe de Sofia, de 3 anos, leva informação para outras pessoas que convivem com a doença através do Instagram e também de seu canal do YouTube: O Diário de Um GBM 4. "O nome do canal e do perfil se refere ao tipo de tumor que tenho. Ele é ainda desconhecido por muitas pessoas por ser raro. Por isso, quero falar sobre esse assunto e criar um grupo de apoio", acrescenta.

Siga o TNOnline no Google News