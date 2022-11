Manutenção em poço segue comprometendo abastecimento em Arapongas

Da Redação

O sistema está sendo atendido parcialmente com o auxílio de caminhões-pipa

A Sanepar informa que segue sendo executada a manutenção no Poço 7, que representa 14% da produção de água em Arapongas. Em função disto, o abastecimento na cidade está comprometido nesta segunda-feira (21).

Pode haver baixa pressão na rede de distribuição ou faltar água em todas as regiões do município, exceto nos bairros Petrópolis, Araucária, Interlagos e parte do Perobas, que são atendidos por outro poço.

Conforme a empresa, não há previsão para conclusão do serviço. O sistema está sendo atendido parcialmente com o auxílio de caminhões-pipa, assim como clientes emergenciais como da área da saúde e escolar.





Economia

A Sanepar sugere que a população economize água, priorizando o seu uso para alimentação e higiene. Para mais informações, o Serviço de Atendimento ao Cliente é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.





Fonte: Prefeitura municipal de Arapongas.

