Manifestação de pais em Arapongas pede mais segurança nas escolas

Pais protestam na Praça Mauá, em Arapongas

Um grupo de pais se reuniu na tarde deste sábado (15), na Praça Mauá, no centro de Arapongas, norte do Paraná, para uma manifestação pedindo por mais segurança nas escolas públicas e particulares. Eles seguraram um cartaz com a mensagem: "Escolas Seguras!".

Ana Carla Storki, mãe de um aluno da rede municipal, é uma das organizadoras do protesto. Segundo ela, o ato serve para pedir agentes de segurança em cada uma das instituições de ensino no município. "Nós queremos guardas ou vigilantes nas escolas. É por mais segurança, não só ter o botão do pânico, que é uma medida reativa", disse.

Ainda segundo a manifestante, os pais ficaram apreensivos após o caso de um adolescente, de 16 anos, que levou um revólver para uma escola no município. "Nós estamos com medo, tivemos o caso do rapaz que entrou com arma na escola. As crianças estão com medo também, sem querer ir à escola, então precisamos de mais segurança", relatou Ana Carla.

A Prefeitura de Arapongas lançou recentemente um aplicativo chamado "Escola Segura", que tem como objetivo aumentar a segurança das escolas municipais, estaduais e também particulares da cidade. A ferramenta será gerenciada pela central de operações da Guarda Municipal de Arapongas (GMA) e visa dar uma resposta rápida em casos de emergência, como invasões ou ataques a estabelecimentos de ensino.

