Mais uma Hilux é furtada na região central de Arapongas

Um homem acionou a Polícia Militar (PM) em Arapongas, na manhã de sábado, 17, depois de perceber que seu veículo, uma caminhonete Hilux que estava no estacionamento do Hospital Santa Rita, região central da cidade, havia sido levada por bandidos.

Segundo o boletim de ocorrências, a vítima estava no hospital para acompanhar a esposa que estava internada, após realizar um procedimento cirúrgico. Após passar a noite no interior do hospital, na manhã seguinte, quando saiu para fora do hospital, já não encontrou mais seu veículo, que teria deixado estacionado na frente do local.

A PM fez as orientações à vítima.

