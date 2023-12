Mais um colégio de Arapongas rejeita modelo cívico-militar; veja qual

Mais um colégio estadual de Arapongas, no norte do Paraná, rejeitou a adesão ao modelo cívico-militar durante consulta pública realizada pelo Governo do Paraná. Com 138 votos favoráveis e 150 contrários, o Colégio Estadual Julia Wanderley não obteve votação necessária para implementar o ensino. Outra recusa foi registrada no Colégio Antonio Racanello Sampaio que vetou o modelo por 154 votos favoráveis e 183 contrários em novembro.

Dos três colégios que participaram da consulta em Arapongas, somente o Colégio Irondi Mantovani Pugliesi atingiu a votação necessária para a adesão do modelo.

Com o resultado, Arapongas passará a contar com quatro colégios cívicos-militares no total. Atualmente, os colégios Marquês de Caravelas, Walfredo Silveira Correa e Francisco Ferreira Bastos já possuem o modelo de ensino.

A consulta pública contou com a participação de professores, funcionários e pais de alunos matriculados nas instituições de ensino. Em todo o Paraná, a consulta pública foi realizada em 127 colégios estaduais de 56 cidades.

