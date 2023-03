Mais de R$3 mil e objetos são furtados de casa em Arapongas

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 14h40 desta quarta

O morador de uma casa, localizada no Jardim Europa em Arapongas, no norte do Paraná, sofreu um grande prejuízo. A residência foi alvo de furto, diversos objetos e mais de R$3 mil reais foram levados. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 14h40 desta quarta-feira (1) para registrar a ocorrência.

O homem disse que saiu por volta das 8h para trabalhar e ao retornar, às 13h30, percebeu que a janela do quarto estava aberta. Ao entrar, notou que a casa havia sido invadida.

O trabalhador contou que foram furtados uma TV de 50 polegadas, dois notebooks, um deles, era utilizado para trabalhar e consta informações de empresas a qual ele presta serviço, um rádio e R$3.750, dinheiro que estava em uma gaveta.

O morador ainda disse que o portão da residência estava fora dos trilhos, que possivelmente foi retirado do lugar pelos ladrões. O local não possui câmeras de segurança.

A PM realizou buscas, porém, nenhum suspeito foi encontrado. Denúncias podem ser repassadas através de 190 ou 181. O crime será investigado.

