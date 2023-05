Mais de R$ 3 mil: mulher é furtada em Supermercado de Arapongas

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi chamada na tarde de sábado

Uma mulher teve a bolsa furtada no estacionamento de um supermercado, localizado na Vila Industrial em Arapongas, norte do Paraná. A Polícia Militar (PM), foi chamada por volta das 13h deste sábado (13). Dinheiro e um cartão foram furtados.

A mulher contou para a PM que saiu do supermercado com o carrinho de compras, que foi até o carro, que estava no estacionamento do espaço, guardou os alimentos e levou o carrinho até o devido lugar, porém, a bolsa estava dentro.

A vítima logo percebeu o engano, voltou rapidamente até o carrinho, mas a bolsa já havia sido levada. Dinheiro, R$3.500, além de um cartão Nubank foram furtados. Imagens de segurança serão analisadas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Ainda no período da tarde, por volta das 16h, a PM foi até o Jardim Primavera e registrou outro furto. O vigilante de uma empresa repassou que fios de cobre foram furtados de um painel e de um poste.

Um Boletim de Ocorrências também foi registrado.

