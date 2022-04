Da Redação

Mais de 780 ovos de chocolate são distribuídos no Projeto Crescer

Mais de 780 ovos de chocolate foram distribuídos, nesta quarta-feira (13), no Projeto Crescer, em Arapongas, em comemoração à Páscoa. A distribuição foi feita na Casa do Bom Menino de Arapongas (CBMA), onde funciona o Projeto Crescer I, e na Unopar, no Projeto Crescer II, nos períodos da manhã e à tarde.

continua após publicidade .

“Estamos vivendo um momento duplamente feliz: termos os alunos nas aulas presenciais, o que permite encontros festivos como este, e comemorarmos juntos uma data tão especial como a Páscoa”, afirmou o presidente da Casa do Bom Menino de Arapongas, Paulo Pennacchi. Ele coordenou a distribuição, ao lado da esposa, Cleide, que atua como conselheira do Projeto Crescer, da diretora Andressa Fante Reis e da coordenadora Aline de Oliveira.

A distribuição dos ovos de Páscoa é resultado de uma parceria com a Harald, empresa que deu sequência à tradição iniciada há mais de um século, quando a família Neugebauer chegou da Alemanha e inaugurou, em 1903, no Rio Grande do Sul, a primeira fábrica de chocolates do Brasil. A Harald também é parceira patrocinando a Oficina de Culinária de Chocolate do Projeto Crescer. Segundo a diretoria Andressa Fante Reis, foram distribuídos 788 ovos de chocolate, entre alunos e equipe.

continua após publicidade .

Depois de um longo período de afastamento por conta da pandemia, com aulas à distância, os alunos do Projeto Crescer voltaram a participar presencialmente das atividades. O Projeto oferece as Oficinas de Canto, Coral, Dança, Teatro, Flauta Doce, Teclado, Fanfarra, Capoeira, Português, Matemática, Inglês, Informática, Cidadania, Educação Física, Robótica, Culinária de Chocolate, Arte e Raciocínio Lógico. Além das atividades pedagógicas, culturais e esportivas, os alunos têm café da manhã, almoço e café da tarde.