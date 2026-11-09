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Mais de 450 casos de maus-tratos a animais foram apurados pelo GDA em Arapongas

Apenas no mês de outubro, o Grupamento de Defesa Ambiental atendeu 81 chamados; ao longo do ano, o número chega a 456 verificações no município

Escrito por Da Redação
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Mais de 450 casos de maus-tratos a animais foram apurados pelo GDA em Arapongas
Autor Foto: Divulgação

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), em parceria com a Secretaria de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), de Arapongas, atendeu 81 denúncias de possíveis maus-tratos a animais apenas no mês de outubro de 2026. O balanço evidencia a intensificação das ações de proteção e defesa animal no município, que já somam 456 ocorrências verificadas desde o início do ano.

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Durante as fiscalizações e averiguações dos chamados, as equipes do GDA atuam em diferentes frentes para coibir as infrações e garantir o bem-estar animal. O trabalho tático e preventivo inclui desde a orientação aos tutores até a emissão de notificações e a aplicação de autuações. As medidas administrativas são adotadas rigorosamente diante das irregularidades constatadas, com o objetivo de assegurar o cumprimento integral da legislação ambiental vigente.

As autoridades reforçam que a proteção animal exige responsabilidade, respeito e, sobretudo, a participação ativa da sociedade. O órgão ressalta que práticas de abandono, negligência e violência não são toleradas e precisam ser comunicadas de imediato. A colaboração da população por meio de denúncias é considerada a principal e mais eficaz ferramenta para identificar os casos, punir os infratores e salvar as vítimas de maus-tratos.

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animais ARAPONGAS GDA maus tratos Proteção Animal
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