Mais de 350 candidatos participam do 1º Feirão do Emprego de Arapongas

Arapongas recebeu nesta terça-feira, 22, na Estação Cultural Milene, o 1º Feirão de Emprego, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), por meio da Agência do Trabalhador de Arapongas – SINE. Das 9h00 às 13h00, mais de 350 pessoas foram atendidas.

continua após publicidade

A iniciativa contou com a participação de 20 empresas do município que, por meio de seus respectivos departamentos de Recursos Humanos (RH), receberam currículos, além do encaminhamento de entrevistas imediatas. Para o secretário da pasta, Paulo Grassano, trata-se de um balanço positivo já na primeira edição do Feirão.

-LEIA MAIS: Obra de duplicação da 'Rua Rouxinol' entra em etapa de pavimentação

continua após publicidade

“Foi um movimento enorme. Foi muito positivo e acredito que mais de 100 pessoas serão contratadas durante essa semana. Muitas entrevistas já foram feitas no local e as empresas saíram daqui otimistas para o preenchimento das vagas”, disse Grassano. O evento disponibilizou cerca de 500 vagas de empregos.

A diretora da Agência do Trabalhador, Lilian Munhoz, falou sobre a importância da ação estratégica da Agência do Trabalhador junto aos RH’s das empresas participantes, que serão responsáveis pelas contratações.

“É um passo positivo neste sentido. Tivemos boa adesão das empresas e especialmente da população, que quer ocupar uma vaga no mercado de trabalho”, salientou. Empresas de diferentes segmentos participaram do 1º Feirão do Emprego de Arapongas, como a dos setores moveleiro, alimentício, acessórios para caminhão, agência de estágio e emprego, segurança, telefonia e de assistência funeral.

continua após publicidade

OPORTUNIDADE

Desempregada há três meses, Maria R. Silva, de 31 anos, saiu otimista do Feirão. “Fui entrevistada e a empresa já agendou uma segunda entrevista. Estou confiante e determinada. Quero e preciso voltar ao mercado de trabalho. Ótima iniciativa da Prefeitura de Arapongas, pois facilita o acesso da população, abrindo oportunidades”, declarou.Ainda conforme a Semude, o Feirão do Emprego de Arapongas será realizado trimestralmente. A nova edição será no mês novembro.



Siga o TNOnline no Google News