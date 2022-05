Mais de 120 alunos receberam atendimento oftalmológico

Da Redação

Nesta quinta-feira (26), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que, por meio da Secretaria de Saúde, tem dado continuidade nas ações que promovem a saúde visual dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

continua após publicidade .

Através de atendimentos oftalmológicos, até o momento, mais de 120 alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental I já foram consultados. Nesta quarta-feira (25), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhou parte dos atendimentos, na Escola Municipal Alzira Horvatich. “É um projeto espetacular. Que contribui com a saúde e aprendizagem das crianças”, frisou o prefeito.

O ato contou também com a presença da secretária interina de Educação, Vandrea Cestari.

continua após publicidade .

Conforme explica o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, desse total, cerca de 55% dos alunos foram encaminhados para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), para exames mais conclusivos. “O oftalmologista vai na Escola, onde os alunos passam por dois tipos de exames. Caso o aluno apresente algum problema já é encaminhado para o Cisvir. Os pais já recebem uma cartinha do agendamento. Lá no Cisvir, o aluno passa por outros exames, onde já é definido se necessita ou não do uso de óculos, grau específico e entre outros detalhes. Após alguns dias, os pais ou responsáveis podem fazer a retirada dos óculos do aluno. É um atendimento completo”, explica o secretário. Ainda segundo Paludetto, o aluno que necessita, já recebe os óculos no mesmo mês das consultas.

Até agora, a equipe composta pelo especialista, Doutor Renan Barbieri, e gerente administrativo da Saúde, Alan Mazieiro, já passou pelas Escolas Duque de Caxias, Professor José de Carvalho, Joarib Grillo, Alzira Horvatich, Professora Diomar de Oliveira Pegorer e Professora Nereide Souza Camargo. A previsão é de que, até o fim do ano, os atendimentos alcancem mais de 1.500 alunos dos 5º anos.

Conforme a Prefeitura, os estudantes das demais séries são monitorados pela Secretaria de Educação, e havendo a necessidade, são encaminhados para a Secretaria de Saúde para os atendimentos oftalmológicos.

continua após publicidade .

O projeto, que leva atendimentos oftalmológicos nas escolas para estudantes dos 5º anos, tem a parceira da Secretaria Municipal de Educação, sendo também uma indicação dos vereadores Márcio Nickenig e Levi Xavier.

Próximo cronograma de atendimentos:

Quarta-feira, 01 de junho:

Escola Municipal Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski - Conjunto Pe. Bernardo Merckel

Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Junior – Cj. Alto da Boa Vista.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.