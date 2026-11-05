Mãe teria percorrido 149 km com filhos mortos no carro antes de ser presa no Paraná

Em depoimento à polícia, mulher confessou ter asfixiado o menino de sete anos e a bebê de um ano ainda em Arapongas

A mulher suspeita de assassinar os dois próprios filhos teria percorrido cerca de 149 quilômetros com os corpos das crianças no interior do veículo, em um trajeto de aproximadamente duas horas entre os municípios de Arapongas e Itambaracá, no Norte do Paraná. Durante a abordagem policial realizada na tarde desta quarta-feira (4), Francielle declarou ter asfixiado o menino, de cerca de sete anos, e a bebê, de aproximadamente um ano, ainda na cidade de origem, antes de dirigir até as margens do Rio das Cinzas.

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Questionada pelos agentes no momento da prisão, a mulher admitiu ter sufocado as vítimas com as próprias mãos e alegou que cometeu os homicídios por desespero e falta de suporte familiar, afirmando que buscou ajuda sem sucesso e que temia deixar as crianças desamparadas. Ela relatou ainda ter se jogado da ponte sobre o rio para tirar a própria vida, mas acabou sendo arrastada pela correnteza até a margem, onde conseguiu se segurar em galhos e sobreviver.

Os corpos das duas crianças foram localizados durante a manhã no banco traseiro de um automóvel vermelho, pertencente à investigada, que estava abandonado nas imediações da ponte entre Bandeirantes e Itambaracá. Inicialmente, as equipes de resgate trabalhavam com a hipótese de que a mãe também estivesse morta por afogamento no leito do rio.

A localização de Francielle ocorreu horas depois, a cerca de três quilômetros de onde o carro havia sido deixado, nas proximidades de um pesque-pague. A prisão foi efetuada por equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar, com apoio de policiais de municípios vizinhos, após moradores da área reconhecerem a mulher e acionarem as autoridades. Encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Andirá, a suspeita permanece detida enquanto as investigações e os exames periciais no veículo buscam esclarecer a dinâmica e a cronologia exata dos fatos.

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Com informações da Tarobá