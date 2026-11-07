Mãe suspeita de matar os filhos dirigiu por mais de 2h com os corpos no carro no PR

Antes de ser presa em flagrante, suspeita enviou áudio a um parente indicando o local exato onde havia deixado o veículo destrancado

A jovem de 27 anos suspeita de matar os próprios filhos, de um e cinco anos, dirigiu por mais de duas horas com os corpos das crianças no banco do carro. O trajeto de aproximadamente 145 quilômetros teve início na casa da família em Arapongas (PR) e só terminou quando a mulher estacionou e abandonou o veículo próximo a uma ponte localizada entre os municípios de Bandeirantes e Itambaracá, no Norte Pioneiro. O detalhe sobre a viagem foi confirmado pela Polícia Civil após a prisão em flagrante da suspeita, realizada na última quarta-feira (4).

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O deslocamento prolongado com os filhos mortos tinha um objetivo, segundo as investigações. Em depoimento informal gravado em vídeo por policiais militares no momento de sua prisão, perto de um pesqueiro, a suspeita admitiu ter sufocado as crianças em Arapongas e afirmou que viajou até a outra cidade para que os próprios familiares pudessem encontrar os corpos. Antes de ser detida, ela chegou a enviar uma mensagem de áudio a um parente avisando que havia deixado o carro aberto e pedindo que alguém fosse ao local para "socorrer" as vítimas.

A suspeita estava em uma disputa judicial pela guarda das crianças. O pai das vítimas reside em Itambaracá, cidade vizinha ao ponto onde o carro foi deixado.



Os corpos foram recolhidos e encaminhados para a Polícia Científica, que emitirá o laudo oficial sobre as causas das mortes, enquanto a Polícia Civil dá sequência ao inquérito. A defesa da jovem, representada pela advogada Nádia Guaita Calixto Alves, manifestou-se por meio de nota afirmando que os acontecimentos estão sendo apurados dentro do devido processo legal e que, no momento oportuno, todas as alegações serão devidamente contraditadas e comprovadas. Leia abaixo.

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O que diz a defesa

"A assessoria jurídica da acusada vem, diante dos noticiários veiculados pela imprensa, esclarecer que os acontecimentos estão sendo apurados no devido processo legal, oportunidade em que todas as alegações serão devidamente contraditadas e comprovadas, com base na verdade real e nos elementos constantes dos autos.

A Sra. tem total confiança nas instituições e no Poder Judiciário, bem como presta seu compromisso com a cooperação integral face às autoridades competentes.

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Salientamos que precipitadas conclusões emitidos neste momento revelam-se prematuras, especulativas, temerárias e prejudiciais aos direitos fundamentais da personalidade e à garantia constitucional da presunção de inocência.

Por fim, a defesa permanece à disposição da imprensa séria para prestar os esclarecimentos que forem cabíveis, dentro dos limites éticos da advocacia e do sigilo processual".