Mãe salva bebê de engasgamento após orientações por telefone em Arapongas

Uma criança foi salva de um engasgamento durante a amamentação na tarde desta quinta-feira (14), no bairro Jardim Paulista II, em Arapongas. O incidente mobilizou equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) após um chamado de emergência via Central de Operações Policiais Militares (Copom).

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Ao chegarem na residência, localizada na Rua Beija-Flor Cinza, por volta das 18h, os policiais constataram que o bebê já respirava normalmente. A estabilização do quadro ocorreu antes mesmo da chegada do socorro físico, uma vez que a mãe seguiu rigorosamente as orientações técnicas passadas por telefone pelos operadores do Copom para realizar a manobra de desengasgo.

Duas equipes da Guarda Municipal já prestavam apoio no local quando a PM chegou. Na sequência, socorristas do Samu realizaram a avaliação clínica da criança e confirmaram que ela não corria mais riscos, sendo liberada sob os cuidados da família após o atendimento preventivo.

Confira o passo a passo

Manobra de desengasgo para adultos e crianças:

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1. Posicione-se ao lado da pessoa

2. Aplique cinco golpes firmes nas costas, entre as escápulas, usando a base da palma da mão

3. Verifique se o objeto foi expelido. Caso contrário, siga para o próximo passo

4. Posicione-se atrás da pessoa. Realize cinco compressões abdominais:

- Posicione o punho fechado logo acima do umbigo

- Segure o punho com a outra mão

- Pressione para dentro e para cima, em movimento semelhante à letra “J”

5. Alterne o ciclo: repita a sequência de cinco golpes nas costas e cinco compressões abdominais até que as vias aéreas sejam liberadas ou enquanto a pessoa estiver consciente

Manobra de desengasgo para bebês (menores de 1 ano):

1. Coloque o bebê de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo

2. Dê cinco golpes firmes nas costas, entre as escápulas, com a base da palma da mão

3. Vire o bebê de barriga para cima e aplique cinco compressões torácicas, usando a base da palma da mão, na linha entre os mamilos

4. Repita o ciclo de cinco golpes nas costas e cinco compressões torácicas até que o bebê chore, tussa ou volte a respirar



