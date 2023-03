Mãe quebra o braço após ser empurrada pelo filho em Arapongas

Da Redação

A PM foi chamada nesta madrugada

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi chamada na madrugada deste domingo (26), por volta das 2h, por pessoas que flagraram um homem agredindo uma mulher, no centro da cidade.

Quando a equipe chegou no local, entrou a vítima. A mulher contou que o filho dela cometeu as agressões. A mãe disse que o rapaz deu um soco no rosto dela, depois foi empurrada e caiu no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. A mulher, devido à queda, teria quebrado o braço. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O filho, que ficou no local, foi preso. Na madrugada deste domingo, uma mulher ficou gravemente ferida após ser esfaqueada.

Conforme a polícia, o principal suspeito de comente o crime é o ex-marido da vítima. Ela também foi socorrida pelo Samu e levada para o Honpar. O agressor ainda não foi encontrado.

