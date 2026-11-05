Mãe presa confessa que assassinou os dois filhos em Arapongas

Após o crime por asfixia, mulher dirigiu até a região de Itambaracá, onde abandonou os corpos e tentou suicídio







A mulher suspeita de assassinar os próprios filhos — uma menina de cerca de um ano e um menino de cinco — foi presa na tarde de quarta-feira (4), em um pesque-pague na zona rural de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Civil, a mãe confessou que o crime ocorreu na cidade de Arapongas, onde a família morava, e que as crianças foram mortas por asfixia antes de serem levadas ao local onde foram encontradas.



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Os corpos das vítimas foram localizados no início da manhã, dentro de um carro, na região da ponte que liga os municípios de Itambaracá e Bandeirantes. A mãe estava desaparecida desde as primeiras horas do dia e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em varreduras pelo rio, sob a suspeita de que tivesse atentado contra a própria vida.





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Mãe das crianças foram presas pela Polícia Militar - Foto: Reprodução Mãe das crianças foram presas pela Polícia Militar - Foto: Reprodução

De acordo com o delegado Denner Roque, a prisão aconteceu após denúncias de moradores. "No final da tarde, populares acionaram a Polícia Militar e a Polícia Civil de Andirá informando que a autora dos crimes estaria em um pesque-pague na região rural de Itambaracá", afirmou.

Ao ser capturada, a mulher relatou a dinâmica dos assassinatos aos policiais. "Ela mesma, ciente dos seus direitos constitucionais, confessou informalmente a prática delitiva, narrando que teria praticado o delito na cidade de Arapongas, mediante asfixia das crianças, e as trouxe até Itambaracá, cidade onde elas seriam encontradas por familiares", explicou o delegado.

Sobre as buscas nas águas e seu desaparecimento, a suspeita confirmou a tentativa de suicídio. "Ela narrou ainda que teria saltado da ponte, mas a correnteza do rio acabou levando ela às margens, o que fez com que ela sobrevivesse", disse Roque.

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Motivação e andamento do caso

Antes de ser localizada, a mulher teria enviado mensagens de voz para terceiros anunciando o que pretendia fazer com as crianças. Os áudios já foram recolhidos e passarão por análise detalhada da investigação. Informações preliminares apontam que os pais das vítimas enfrentavam uma disputa na Justiça pela guarda dos filhos. O pai das crianças possui familiares na região onde o veículo foi abandonado.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que confirmarão a causa exata das mortes. A suspeita foi autuada em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

"Diante disso, foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito e representada pela prisão preventiva da investigada. Durante o dia, foram realizadas diversas diligências que reuniram inúmeras provas acerca da autoria e materialidade delitiva, que irão subsidiar a eventual ação penal a ser manejada pelo Ministério Público", concluiu o delegado.

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