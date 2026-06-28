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GOLPE VIRTUAL

Mãe perde R$ 750 após golpista se passar pela filha na internet em Arapongas

O crime ocorreu no final de semana e a vítima só percebeu a fraude após realizar a transferência bancária para o criminoso

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 08:57:06 Editado em 28.06.2026, 08:56:57
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Mãe perde R$ 750 após golpista se passar pela filha na internet em Arapongas
Autor Foto: Ilustrativa Pixabay

Mais uma pessoa foi vítima do chamado "golpe do falso parente" em Arapongas neste sábado (27). Uma moradora do bairro Araucária perdeu R$ 750 após um criminoso entrar em contato com ela fingindo ser sua própria filha.

- LEIA MAIS: Homem armado invade lanchonete e agride ex-mulher

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Acreditando estar ajudando a familiar, a mulher não desconfiou da situação e realizou uma transferência via Pix para a conta indicada pelo golpista.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe até a casa da vítima para registrar o crime de estelionato. A mulher foi orientada pelos policiais sobre os procedimentos legais que devem ser adotados para tentar reaver o valor e auxiliar nas investigações da Polícia Civil.

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ARAPONGAS crime virtual ESTELIONATO golpe do falso parente Segurança Financeira transfersão por Pix
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