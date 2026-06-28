Mãe perde R$ 750 após golpista se passar pela filha na internet em Arapongas
O crime ocorreu no final de semana e a vítima só percebeu a fraude após realizar a transferência bancária para o criminoso
Mais uma pessoa foi vítima do chamado "golpe do falso parente" em Arapongas neste sábado (27). Uma moradora do bairro Araucária perdeu R$ 750 após um criminoso entrar em contato com ela fingindo ser sua própria filha.
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Acreditando estar ajudando a familiar, a mulher não desconfiou da situação e realizou uma transferência via Pix para a conta indicada pelo golpista.
A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe até a casa da vítima para registrar o crime de estelionato. A mulher foi orientada pelos policiais sobre os procedimentos legais que devem ser adotados para tentar reaver o valor e auxiliar nas investigações da Polícia Civil.