Mãe pede ajuda ao Conselho de Arapongas após filho usar drogas em casa

A Guarda Municipal de Arapongas (GMA) prestou apoio ao Conselho Tutelar na tarde desta segunda-feira (23) para checar uma residência localizada no Jardim Primavera, depois que uma mãe pediu ajuda pois o filho menor de idade estaria usando drogas no imóvel. Ao fim da ocorrência, diversas pessoas foram levadas para a delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando os guardas municipais chegaram no local, um grupo que estava na rua correu para dentro da casa ao avistar as viaturas. A equipe realizou a abordagem dos suspeitos, já que o menor de idade estava envolvido e "poderia estar correndo risco com a presença de maiores de idade viciados em drogas".

Após autorização, foi realizada uma busca na residência e foram encontradas diversas substâncias ilícitas. Os GMs localizaram quatro pedras de crack, uma porção de maconha, um pé de maconha em um vaso e materiais para consumo das drogas, como sedas e um artefato conhecido como "marica", além de um dechavador e cachimbos improvisados. Cerca de R$ 53 em dinheiro trocado também foram apreendidos.

Ainda segundo as autoridades, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisaram ser acionados pois uma das mulheres presentes na casa, que não teve a identidade revelada, passou mal devido a problemas de saúde. Todo o material, assim como os abordados, foram apresentados na 22ª Subdivisão Policial para as providências cabíveis.

