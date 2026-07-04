Mãe faz ameaças contra a própria filha após jovem decidir morar com a tia em Sabáudia

Uma adolescente de 15 anos procurou o Destacamento da Polícia Militar de Sabáudia para denunciar as constantes ameaças que vem sofrendo da própria mãe. O conflito se intensificou após a jovem decidir sair de casa para morar com uma tia, decisão que não foi aceita pela mãe.

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Acompanhada pela tia, a menor de idade relatou aos policiais que possui um histórico de relacionamento difícil com a mãe e que, após várias tentativas frustradas de convivência, optou por mudar de endereço. Em retaliação, a mãe passou a enviar mensagens e fazer declarações afirmando que faria de tudo para prejudicar a vida da filha e também a do namorado da jovem.

Com medo pelas integridades físicas, a adolescente buscou ajuda primeiramente no Conselho Tutelar. O órgão orientou a jovem e a familiar a registrarem o caso junto à polícia. O boletim de ocorrência por ameaça foi confeccionado para resguardar as vítimas e dar início aos trâmites legais e de proteção.