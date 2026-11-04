Mãe enviou áudios antes da morte dos filhos, diz delegado
Investigação apura suspeita de que a mulher tenha matado os filhos; saiba mais
A mãe de duas crianças encontradas mortas entre Itambaracá e Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, teria enviado mensagens de voz anunciando o que pretendia fazer antes das mortes. A informação é do delegado Denner Roque, da Delegacia de Andirá, que acompanha a investigação. A mulher, moradora de Arapongas, está desaparecida e é procurada pelo Corpo de Bombeiros no rio.
-LEIA MAIS: Duas crianças são encontradas mortas em carro e mãe está desaparecida no PR; família morava em Arapongas
Os irmãos, uma menina de aproximadamente 1 ano e um menino de 5, foram encontrados na manhã desta quarta-feira (4), na região da ponte que liga os dois municípios. A Polícia Civil apura a suspeita de que a mãe -que morava com em Arapongas - tenha matado os filhos e, em seguida, atentado contra a própria vida.
“Teria enviado alguns áudios anunciando que ia fazer isso e, até agora, a gente não conseguiu localizar a mãe, mas as crianças já foram identificadas ali”, declarou Roque em entrevista à Rádio Yara FM, de Bandeirantes.
As mensagens foram recolhidas e serão periciadas durante o inquérito. As circunstâncias das mortes e o paradeiro da mulher ainda estão sendo apurados.
Conforme o delegado, os levantamentos iniciais indicam que os pais das crianças disputavam judicialmente a guarda dos filhos. Ele destacou, no entanto, que ainda não há elementos concretos para definir a motivação do crime. “A gente tem esses indícios aí desse desentendimento prévio”, afirmou.
Segundo a polícia, o pai das vítimas possui vínculos familiares na região de Itambaracá e parentes em Andirá.
A Polícia Científica realizou a perícia no local, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os exames deverão esclarecer as causas das mortes.
As buscas pela mãe começaram com varreduras visuais nas margens do rio e também contam com embarcações. De acordo com Roque, a correnteza forte dificulta os trabalhos dos bombeiros. Até as informações repassadas pela polícia, a mulher não havia sido localizada.
Nota da Redação: Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que precise de ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br.