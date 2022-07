Mãe, em crise, ameaça as três filhas menores e as coloca para a rua

Da Redação

Imagem Ilustrativa - Uma equipe da Polícia de Arapongas atendeu o caso, no bairro Casa Grande I

Uma mulher e suas três filhas menores viveram momentos difíceis nesta sexta-feira (29), no bairro Casa Grande I, em Arapongas, onde moram. A mãe das meninas, que seria dependente de remédios por conta de problemas de saúde, teria sofrido um surto por falta de medicação e por pouco não cometeu uma agressão contra as filhas. O caso mobilizou vizinhos, polícia militar, serviço de saúde, conselho tutelar e familiares.

Conforme relatório da Polícia Militar, vizinhos da mulher acionaram o socorro policial, informando que a mulher teria entrado em surto, quebrando móveis e utensílios no interior da casa, onde mora com os filhos. Ao chamarem a polícia, populares informaram que a mulher teria inclusive colocado as crianças para fora de casa e depois trancado o portão, para que não voltassem.

Os policiais militares relataram que quando chegaram ao endereço informado à central, encontraram a mulher já acalmada e consciente. Ela é mãe de três meninas, todas menores, e sofre de transtornos psicológicos e relatou aos policiais que estava sem seus medicamentos.

A própria mãe, já um pouco restabelecida, disse aos policiais que durante o surto, chegou a correr atrás das filhas, dentro de casa, com uma faca na mão. Foi nesse momento que as duas meninas mais novas se abrigaram na casa de uma amiga, na vizinhança, e a filha mais velha ainda ficou em casa.

No registro da ocorrência, a Polícia Militar acionou o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), para que a mulher pudesse receber atendimento médico. Ela foi atendida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas.

Enquanto isso, o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas também foi acionado pela PM e devidamente informado sobre os fatos. Um homem, que se identificou como irmão da vítima, também compareceu ao local, cuidando das crianças até que o Conselho Tutelar aparecesse e as orientações fossem feitas e asseguradas as medidas de cuidados para a mulher e de atenção às crianças.

