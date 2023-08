Mãe é presa por agredir filho de 8 anos com cabo de vassoura

Uma mulher de 28 anos foi presa pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas na tarde deste domingo (6) depois de agredir o filho de 8 anos de idade com um cabo de vassoura. Ela causou ferimentos na cabeça da criança, que precisou levar pontos.

De acordo com o relato da GM, que atendeu a ocorrência, a equipe deslocou até o pronto atendimento 24h, onde receberam uma criança de 8 anos com uma lesão na cabeça. O acompanhante da criança se identificou como sendo amigo do pai do menino, e informou que prestou o socorro a pedido dos pais. Ele informou aos agentes que a mãe do menino, de 28 anos, havia agredido a criança com um cabo de vassoura.

O fato foi comprovado pela própria criança que relatou a equipe o ocorrido, informou também que não é a primeira vez que acontece e que já sofreu outras agressões da mãe.

Foi prestado o atendimento médico a criança, que recebeu sutura e em seguida foi encaminhada para a Unidade de Pronto atendimento (UPA) para fazer outros exames necessários.

Diante dos fatos, uma conselheira tutelar foi acionada e compareceu à unidade de saúde para fazer os relatórios e acompanhamento da criança nos exames. Enquanto isso, a GM foi até a casa do menino e deu voz de prisão à mãe da criança pela lesão corporal e a encaminhou até a delegacia.

