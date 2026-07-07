Mãe é levada à delegacia após menino de 7 anos ser encontrado sozinho em casa

Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar após denúncia de possível abandono de incapaz; caso será apurado pela Polícia Civil

Uma mulher foi encaminhada à delegacia na tarde desta segunda-feira (6), após o filho dela, de apenas 7 anos, ser encontrado sozinho em uma residência no Conjunto Flamingos, em Arapongas. O caso mobilizou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar e foi registrado como possível abandono de incapaz.

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De acordo com a PM, a equipe foi acionada por uma conselheira tutelar para prestar apoio durante uma averiguação relacionada a uma denúncia envolvendo a guarda e os cuidados da criança. Inicialmente, os agentes estiveram em um endereço para tentar localizar a mãe do menino, mas, em seguida, seguiram até outra residência onde ela estaria morando.

No local, a conselheira encontrou o garoto sozinho dentro da casa. Diante da situação, ela entrou em contato com o pai da criança, que reside no município de Cambará, e informou que a ocorrência seria encaminhada à Polícia Civil por suspeita de abandono de incapaz.

Enquanto a conselheira conversava com o menino, a mãe chegou ao imóvel e questionou o motivo da condução até a delegacia. Conforme o boletim de ocorrência, ela alegou que o filho não estava sozinho, mas sob os cuidados da tia.

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Pouco depois, a mulher apontada como tia da criança também compareceu ao endereço. Questionada pela conselheira tutelar, ela confirmou que era a responsável por cuidar do menino naquele momento.

Apesar da justificativa apresentada, a conselheira decidiu conduzir a mãe à 22ª Subdivisão Policial (SDP) para prestar esclarecimentos. A Polícia Militar acompanhou o encaminhamento, e o caso será analisado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência e verificar se houve ou não a prática do crime de abandono de incapaz.