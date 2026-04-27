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PR-444

Mãe e filha ficam gravemente feridas após colisão com caminhão em Arapongas

Acidente ocorreu em cruzamento de rodovia; vítimas foram encaminhadas ao Honpar 2

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 13:12:42 Editado em 27.04.2026, 13:47:40
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Mãe e filha ficam gravemente feridas após colisão com caminhão em Arapongas
Autor Motocicleta Honda Biz era ocupada por mãe e filha - Foto: Lis Kato/TNOnline

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (27) deixou mãe e filha feridas na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. As vítimas estavam em uma motocicleta Honda Biz quando foram atingidas por um caminhão durante uma tentativa de travessia em um cruzamento da rodovia.

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Segundo informações apuradas no local pelo TNOnline, a motocicleta era ocupada por uma mulher de 40 anos e pela filha adolescente, de 15 anos. Ambas sofreram ferimentos graves e precisaram de atendimento imediato das equipes de resgate.

A mulher, de 40 anos, teve fratura de fêmur. Já a adolescente, de 15 anos, sofreu fratura de fêmur e trauma de tórax, sendo considerada a vítima em estado mais delicado.

De acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, o caminhão não era conduzido pelo proprietário, mas por um funcionário de uma oficina mecânica, que realizava um teste no veículo no momento da colisão.

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A dinâmica preliminar indica que a motocicleta seguia pela rodovia quando o caminhão realizava a travessia da rotatória para retornar em direção à Rua Tangará. Durante a manobra, houve a batida entre os dois veículos.

Após o impacto, as vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas para atendimento hospitalar. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.


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Mãe e filha ficam gravemente feridas após colisão com caminhão em Arapongas
AutorFoto: Lis Kato/TNOnline

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A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para registrar a ocorrência. Um guincho removeu a motocicleta e o trânsito segue normalmente no trecho.

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acidente de transito ARAPONGAS caminhâo motocicleta Policia Rodoviária PR 444
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