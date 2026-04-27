Mãe e filha ficam gravemente feridas após colisão com caminhão em Arapongas

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (27) deixou mãe e filha feridas na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. As vítimas estavam em uma motocicleta Honda Biz quando foram atingidas por um caminhão durante uma tentativa de travessia em um cruzamento da rodovia.



📰 LEIA MAIS: Carro capota na BR-376 e duas crianças são ejetadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo informações apuradas no local pelo TNOnline, a motocicleta era ocupada por uma mulher de 40 anos e pela filha adolescente, de 15 anos. Ambas sofreram ferimentos graves e precisaram de atendimento imediato das equipes de resgate.

A mulher, de 40 anos, teve fratura de fêmur. Já a adolescente, de 15 anos, sofreu fratura de fêmur e trauma de tórax, sendo considerada a vítima em estado mais delicado.

De acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, o caminhão não era conduzido pelo proprietário, mas por um funcionário de uma oficina mecânica, que realizava um teste no veículo no momento da colisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dinâmica preliminar indica que a motocicleta seguia pela rodovia quando o caminhão realizava a travessia da rotatória para retornar em direção à Rua Tangará. Durante a manobra, houve a batida entre os dois veículos.

Após o impacto, as vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas para atendimento hospitalar. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Arapongas

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para registrar a ocorrência. Um guincho removeu a motocicleta e o trânsito segue normalmente no trecho.