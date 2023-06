Mãe e filha ficam feridas em capotamento na PR-444 em Arapongas

Uma mulher, de 39 anos, e sua filha, de 9, ficaram feridas após sofrerem um acidente de trânsito em um trecho da PR-444, em Arapongas, norte do Paraná, por volta das 12h40 desta quarta-feira (7). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com as informações da PRE, a vítima perdeu o controle da direção do veículo que conduzia, um Chevrolet Cobalt, invadiu a pista contrária e capotou na altura do quilômetro 18. A mulher e a criança saíram de Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, e tinham como destino Arapongas, onde iriam visitar os parentes.

A equipe de avançado do Samu prestou os primeiros socorros às vítimas e as encaminharam para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade dos Pássaros. Mãe e filha sofreram apenas ferimentos leves.

Um guincho foi acionado para remover o automóvel acidentado do local.

Foto por TNOnline Um guincho foi acionado para remover o carro do local

