Mãe e filha ficam bêbadas, se batem e confusão vira caso de polícia

Uma briga de família acabou virando caso de polícia no bairro Jardim Bandeirantes em Arapongas, no Norte do Paraná, depois que mãe e filha ficaram bêbadas e começaram a se agredir. Um segundo filha chamou a Polícia Militar (PM), após tentar e não conseguir separar as duas.

Conforme o boletim de ocorrência, a confusão foi registrada por volta das 1h55 da madrugada desta quinta-feira (24). A filha que acionou as autoridades, no entanto, contou que a mãe e a irmã haviam começado a ingerir bebidas alcoólicas por volta das 18 horas da quarta-feira (23).

Ainda conforme relato, na madrugada, mãe e filha já bêbadas teriam se desentendido e começaram a se agredir mutuamente. A segunda filha afirmou às autoridades que esta não seria a primeira vez que as agressões acontecem entre as familiares. Dessa vez, porém, ela não conseguiu separá-las e decidiu chamar a PM.

A equipe policial encontrou mãe e filha com ferimentos leves. A filha estava com escoriações pelos braços, atrás da orelha direita e no rosto; a mãe apresentava arranhões perto do pescoço. Ambas foram levadas para a UPA 24 horas do Jardim Aeroporto.

Após receberem os atendimento necessários, as duas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Conforme boletim de ocorrência, nenhuma manifestou interesse em representar contra a outra.

