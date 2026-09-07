Mãe e bebê são encaminhados ao hospital após carro capotar em Arapongas

Vítimas estavam em um carro estacionado que foi atingido pelo veículo durante o capotamento

Um acidente envolvendo um capotamento mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta segunda-feira (7), na Rua Albatroz Real, no Conjunto Del Condor, em Arapongas (PR). Um veículo perdeu o controle, capotou e colidiu contra um automóvel estacionado onde estavam uma mãe e o filho, um bebê de 11 meses. As vítimas foram atendidas pelos bombeiros e encaminhadas a uma unidade hospitalar para avaliação médica, sem ferimentos aparentes.

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No momento do impacto, a mulher estava no interior do carro parado amamentando a criança e sofreu dores na região cervical devido ao "efeito chicote" provocado pela força da batida.

Por conta da dinâmica da colisão e pelo fato de o bebê estar no colo da mãe durante o acidente, as equipes de resgate decidiram encaminhar ambos a Santa Casa de Arapongas. A medida preventiva foi tomada para garantir uma avaliação médica mais detalhada, embora as vítimas não apresentassem ferimentos graves visíveis.

Foto: André Garcia/Arapongas FM Foto: André Garcia/Arapongas FM

O motorista do automóvel que capotou foi encontrado caminhando pelo local quando as equipes de socorro chegaram. De acordo com os bombeiros, ele foi avaliado no local, mas recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar.