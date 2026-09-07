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CONJUNTO DEL CONDOR

Mãe e bebê são encaminhados ao hospital após carro capotar em Arapongas

Vítimas estavam em um carro estacionado que foi atingido pelo veículo durante o capotamento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mãe e bebê são encaminhados ao hospital após carro capotar em Arapongas
Autor Acidente aconteceu na Rua Albatroz Real, no Conjunto Del Condor - Foto: André Garcia/Arapongas FM

Um acidente envolvendo um capotamento mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta segunda-feira (7), na Rua Albatroz Real, no Conjunto Del Condor, em Arapongas (PR). Um veículo perdeu o controle, capotou e colidiu contra um automóvel estacionado onde estavam uma mãe e o filho, um bebê de 11 meses. As vítimas foram atendidas pelos bombeiros e encaminhadas a uma unidade hospitalar para avaliação médica, sem ferimentos aparentes.

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No momento do impacto, a mulher estava no interior do carro parado amamentando a criança e sofreu dores na região cervical devido ao "efeito chicote" provocado pela força da batida.

Por conta da dinâmica da colisão e pelo fato de o bebê estar no colo da mãe durante o acidente, as equipes de resgate decidiram encaminhar ambos a Santa Casa de Arapongas. A medida preventiva foi tomada para garantir uma avaliação médica mais detalhada, embora as vítimas não apresentassem ferimentos graves visíveis.

Mãe e bebê são encaminhados ao hospital após carro capotar em Arapongas
AutorFoto: André Garcia/Arapongas FM

O motorista do automóvel que capotou foi encontrado caminhando pelo local quando as equipes de socorro chegaram. De acordo com os bombeiros, ele foi avaliado no local, mas recusou o encaminhamento para uma unidade hospitalar.

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acidente de transito ARAPONGAS Capotamento Corpo de Bombeiros resgate de vítimas saúde e segurança
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