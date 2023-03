'Mãe do Céu' espera cerca de 15 mil pessoas para 'A Paixão de Cristo'

Da Redação

O grupo de teatro "Mãe do Céu" divulgou pela Avenida Arapongas, no norte do Paraná, neste sábado (25), o espetáculo "A Paixão de Cristo". A tradicional peça chega em sua 24ª edição, no próximo domingo, dia 2 de abril, às 19h30, e deve reunir mais de 20 mil pessoas no Parque das Nações. A entrada para a apresentação é gratuita.

"Foi cheia de emoção essa divulgação. Saímos da Paróquia São Vicente Pallotti, com a benção de envio do padre Valdeni, passando pela Rua Araras até chegar na Avenida Arapongas. Este momento é muito especial para nós. Além de anunciar o teatro, este momento também é de evangelização. Os integrantes vão vestidos, representando seus personagens. Ali, passamos convidando nossa cidade para estar com a gente neste domingo", comenta a psicóloga Hellen Canton, coordenadora do Grupo Mãe do Céu.

A coordenadora conta que no final de semana que passou, alguns integrantes também visitaram algumas paróquias da cidade e da região para convidar para o espetáculo. Para quem não conseguir comparecer no dia da apresentação, 'A Paixão de Cristo' será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube, da Mãe do Céu.

Serviço:

Paixão de Cristo 2023

Data: 2 de abril

Horário: 19h30

Local: Parque das Nações

Endereço: Rua Suindara, no Jardim São Cristóvão

